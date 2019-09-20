Москва, 20 сентября 2019, 12:50 — REGNUM Московский городской суд принял решение освободить из СИЗО актера и бывшего сотрудника Росгвардии Павла Устинова под подписку о невыезде, сообщают 20 сентября «Вендомости».
Прокурор просил суд учесть положительные характеристики Устинова, а также поручительство артиста Константина Райкина.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к представителю власти. Инцидент произошёл во время уличной акции 3 августа на Пушкинской площади в столице.
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