Ереван, , 12:50 — REGNUM Вооруженные силы Армении будут закупать «лучшее оружие по самым доступным ценам», заявил министр обороны страны Давид Тоноян на брифинге. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли сменить основного поставщика вооружения Россию, министр заявил, что критерий выбора вооружения не изменится: оно должно быть лучшим в своем классе и доступным по цене.

«Но следует также иметь в виду, что разные страны имеют свои внутренние ограничения на военные поставки», — напомнил Тоноян.

Напомним, сегодня прошла двусторонняя встреча министра обороны Армении Давида Тонояна и его коллеги из Ливана Элиаса Абу Сааба. Министры обсудили ратификацию соглашения о военном сотрудничестве двух стран.