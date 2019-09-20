Ереван, 20 сентября 2019, 12:50 — REGNUM Вооруженные силы Армении будут закупать «лучшее оружие по самым доступным ценам», заявил министр обороны страны Давид Тоноян на брифинге. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли сменить основного поставщика вооружения Россию, министр заявил, что критерий выбора вооружения не изменится: оно должно быть лучшим в своем классе и доступным по цене.
Напомним, сегодня прошла двусторонняя встреча министра обороны Армении Давида Тонояна и его коллеги из Ливана Элиаса Абу Сааба. Министры обсудили ратификацию соглашения о военном сотрудничестве двух стран.