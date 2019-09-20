Оренбург, , 12:39 — REGNUM В Оренбургской области в рамках международного военного учения «Центр — 2019» президент России Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Обсуждалось двухстороннее сотрудничество.

«Военное сотрудничество идет своим чередом, продолжается. То, что ваши подразделения принимают участие в этом крупнейшем военном событии, это очень важно. 128 тысяч личного состава, 600 летальных аппаратов. Это действительно очень важный этап подготовки наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе и связанных с борьбой с терроризмом», — сказал Владимир Путин, в разговоре с главой Киргизии.

Напомним, 16−21 сентября в ряде регионов России на военных полигонах проходит масштабное стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019». В нем задействованы около 128 тысяч военнослужащих из России, Киргизии, Пакистана, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Китая.

20 сентября Владимир Путин находится в Оренбургской области. На Донгузском полигоне он наблюдает за кульминацией международного учения. Согласно сценарию в учебном бою предстоит отработать действия по противостоянию международному терроризму.