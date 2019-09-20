Лондон, , 16:22 — REGNUM Принц Гарри и его жена Меган Маркл вместе со своим маленьким сыном отправятся в свой «первый официальный тур» по Южной Африке в понедельник, 23 сентября. Об этом передает 20 сентября агентство Associated Press.

По просьбе Британского содружества и министерства иностранных дел Великобритании они посетят четыре африканских страны, начиная с ЮАР. Расширение прав и возможностей женщин в Африке является одним из многих вопросов, которые Гарри и Меган намереваются рассмотреть в ходе 10-дневного визита.

Напомним, ранее Меган была связана с африканским континентом благотворительной деятельностью. Так, в 2016 году она посетила Руанду в качестве посла организации HeForShe, занимающейся защитой прав женщин.

В жизни принца Гарри Южная Африка всегда занимала особое место. По его словам, это единственный регион, где он может «насладиться неприкосновенностью частной жизни».

Это будет третье по счету крупное официальное турне, в которое герцог и герцогиня Сассекские отправятся с момента своей свадьбы.