Иркутск, , 12:33 — REGNUM Историческое решение парламентариев Иркутской области, «подаривших» столице региона — Иркутску — «сити-менеджера» вместо всенародно избираемого градоначальника, спровацировало широкий общественный резионанс и протестные действия отдельных общественников и политиков. Политолог Сергей Шмидт комментируя сложившуюся ситуацию ИА «ИрСити», отметил, введение в Иркутске института сити-менеджера, при котором региональная исполнительная власть может влиять на выбор конкретного главы города, выгодна и коммунистам и справедливороссам.

«И та, и другая сторона заинтересованы в том, чтобы в большей степени контролировать выбор градоначальника. При этом коммунисты исходят из того, что у них есть губернатор-коммунист, а единороссы исходят из того, что у них будет губернатор-единоросс», — пояснил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Иркутское областное законодательное собрание большинством голосов приняло в окончательном чтении законопроект, предусматривающей изменение способа избрания главы города Иркутска. Отныне он будет избираться городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко публично заявлял, что является сторонником прямых выборов губернатора Иркутска и готов «пробить» их «несмотря ни на что».

Читайте также: Жителям Иркутска «подарили» сити-менеджмент