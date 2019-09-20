Великий Новгород, , 12:32 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня, 20 сентября, примет участие в работе форума «Среда дляжизни: города» в Великом Новгороде. Как сообщается на сайте правительства РФ, глава правительства выступит на пленарном заседании «Новые лидеры: как мэры меняют города и страны», которое состоится в Новгородской областной филармонии.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

В мероприятиях форума также примут участие министр экономического развития Максим Орешкин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

В рамках поездки в Великий Новгород Дмитрий Медведев также проведёт встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Среда дляжизни: города» открылся в Великом Новгороде 19 сентября. В рамках его работы состоялся также форум «Дни лидеров муниципального управления, собравший мэров более 70 городов России.

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