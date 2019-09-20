Киев, , 12:31 — REGNUM Правительство Украины увеличивает финансирование сектора безопасности и обороны до 5,4% внутреннего валового продукта (ВВП). Об этом 20 сентября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук.

«На первом этапе все будет стабильно и хорошо. Дальше мы будем двигаться экономически вверх. У нас будет нормальный бюджет на оборону. Он вырастит с 5 до 5,4%», — сказал Камельчук.

По его словам, Кабмин «нормализует ситуацию с субсидиями». «Будет не страшный шорох, а приведение в порядок реестра (получателей субсидий — ред.), если выявятся люди, которые не имеют права на субсидии», — добавил он.

Депутат сообщил, что в бюджет заложили $178 млн на кредитование мелких и средних фермерских хозяйств.

«Заложено 4,4 млрд на выделение дешевых кредитов для тех, кто будет покупать землю. Думаю, мы увидим какие-то изменения на протяжении ближайшего времени, потому что бюджет — это не окончательный документ, это живой документ. Страна живет, развивается, экономика растет. Соответственно может быть предусмотрено увеличение затрат на повышение зарплат учителям, о которых сегодня все говорят. Да, давайте признаем, пока нет реальных возможностей для крупных увеличений пенсий, минимальных выплат, педагогам, госслужащим», — подытожил Камельчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что проект госбюджета на 2020 год предусматривает доходы в размере 43,666 млрд долл, расходы — 47,349 млрд долл. Средний курс доллара заложен на уровне 28,2 грн., минимальная зарплата повысится до 4723 гривен (191 долл). При этом министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в 2020 году Киев должен направить 438, 1 млрд грн (17 млрд 801 млн долл) на погашение и обслуживание государственного долга.