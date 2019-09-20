Минск, , 12:27 — REGNUM Решение подписать соглашение с ЕС об упрощении визового режима принято президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Документ будет опубликован 20 сентября, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Соглашение между Белоруссией и Евросоюзом касается упрощения выдачи виз и реадмиссии, уточнил представитель МИД. Соответствующие переговоры стороны вели с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле стало известно о повышении шенгенских виз в ЕС до 80 евро со 2 февраля 2020 года. Однако соглашение об упрощении визового режима с ЕС позволит белорусским гражданам платить 35 евро за «шенген».

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