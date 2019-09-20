Симферополь, 20 сентября 2019, 12:24 — REGNUM Выборы, прошедшие 8 сентября, в Крыму ясно показали, что крымчане позитивно оценивают как итоги первой российской пятилетки, так и в целом работу местной власти. Об этом 20 сентября во время своего выступления перед депутатами Госсовета Крыма заявил глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госсовета Крыма второго созыва переизбрали Сергея Аксёнова на пост главы республики.
Читайте ранее в этом сюжете: Сергея Аксёнова вновь избрали главой Крыма