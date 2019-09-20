Симферополь, , 12:21 — REGNUM Депутаты Госсовета Крыма второго созыва переизбрали Сергея Аксёнова на пост главы республики на второй срок путём открытого голосования, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Кандидатуру действующего главы РК Сергея Аксёнова единогласно поддержали все депутаты. Кандидатуру депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова поддержали 10 депутатов. За руководителя крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко проголосовали два парламентария.

«Благодарю крымчан и коллег за оказанную поддержку, в истории нашего полуострова начинается новый этап, модернизация нашего региона будет продолжена», — отметил вновь избранный глава региона после торжественной присяги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам тайного голосования председателем Государственного Совета Республики Крым второго созыва был избран руководитель крымской партийной организации Владимир Константинов.

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