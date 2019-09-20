Киев, 20 сентября 2019, 12:32 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский 20 сентября подписал указ о назначении новым председателем Службы внешней разведки республики Валерия Евдокимова. Текст документа был опубликован на сайте главы Украины.
С июля до своего нового назначения Евдокимов занимал пост заместителя председателя СВР.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий руководитель разведки Владислав Бухарев был назначен на должность Зеленским примерно три месяца назад 11 июня.
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