Ереван, , 12:25 — REGNUM Военное сотрудничество Армении и Ливана расширится, заявил министр обороны республики Давид Тоноян, на проходящей в Ереване встрече с ливанским коллегой Элиасом Абу Саабом, 20 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Министр обороны Армении отметил, что вскоре президент Армении Армен Сарксян ратифицирует военное соглашение двух стран, которое было подписано в 2018 году.

«Это соглашение является обновленной версией соглашения, действующего с 2001 года, и обеспечит более широкий спектр военного и военно-технического сотрудничества» , — подчеркнул Тоноян.

В ходе встречи, Тоноян обсудил с ливанским коллегой нынешнее состояние военного сотрудничества и возможности для расширения. Также представители двух ведомств пришли к договоренности обмениваться разведывательными данными в кризисных ситуациях. Министр обороны Армении проинформировал Элиаса Абу Сааба о целях и задачах гуманитарной миссии республики в Сирии.

Напомним, 9 ноября 2018 года в ходе визита министра обороны Армении Давида Тонояна в Ливан было подписано Соглашение о сотрудничестве между Республикой Армения и Республикой Ливан.