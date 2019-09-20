Сана, , 12:17 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы обвинили Саудовскую Аравию и её союзников в эскалации конфликта в городе Ходейда, сообщает 20 сентября AFP.

Война в Йемене Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее арабская коалиция начала военную операцию на востоке Йемена. Коалиция намерена атаковать военные объекты хуситов. Операция будет проходить севернее города Ходейда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Йемене с марта 2014 года продолжается внутренний военный конфликт, участие в котором принимают несколько стран арабской коалиции во главе с ОАЭ и Саудовской Аравией. Коалиция поддерживает йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади, которому противостоят повстанцы-хуситы.

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