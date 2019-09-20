Сана, 20 сентября 2019, 12:17 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы обвинили Саудовскую Аравию и её союзников в эскалации конфликта в городе Ходейда, сообщает 20 сентября AFP.
Ранее арабская коалиция начала военную операцию на востоке Йемена. Коалиция намерена атаковать военные объекты хуситов. Операция будет проходить севернее города Ходейда.
Как сообщало ИА REGNUM, в Йемене с марта 2014 года продолжается внутренний военный конфликт, участие в котором принимают несколько стран арабской коалиции во главе с ОАЭ и Саудовской Аравией. Коалиция поддерживает йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади, которому противостоят повстанцы-хуситы.
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