Цхинвал, , 11:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с Днем республики. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба главы Южной Осетии.

Анатолий Бибилов и Владимир Путин Russian.rt.com

Владимир Путин отметил, что отношения между двумя государствами развиваются динамично. «Россия будет и впредь оказывать активное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним задач социально-экономического развития, а также в обеспечении региональной безопасности и стабильности», — пообещал президент России», — пообещал российский лидер.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 сентября Южная Осетия отмечала День государственного флага. На праздничные дни в республику прибыли делегации из России, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик и Приднестровья. Среди гостей также глава ДНР, впервые прибывший в Южную Осетию с официальным визитом. Российская делегация прибыла во главе начальником управления президента по приграничному сотрудничеству Алексеем Филатовым.

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