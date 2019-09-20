Москва, , 11:57 — REGNUM США сознательно блокируют любую возможность развития диалога между властями Венесуэлы и оппозицией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Сначала Вашингтон заявляет о невозможности каких-либо контактов оппозиции с Мадуро, а по прошествии нескольких месяцев, обвиняя его в срыве переговоров, грозит применением пакта Рио», — заявила Захарова.

«Это какая-то изуверская логика. А может быть её отсутствие. В любом случае, всё это подтверждает абсолютно деструктивный подход американской внешней политики в регионе. И целью этого подхода является свержение неугодных правительств и режимов», — подчеркнула она.

Межамериканский договор о взаимной помощи, также известный как «пакт Рио», представляет собой соглашение, по которому нападение на любую из стран-подписантов означает нападение на все государства, участвующие в договоре. Договор подписан большинством латиноамериканских стран.