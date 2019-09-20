Цхинвал, , 11:51 — REGNUM 20 сентября Южная Осетия отмечает государственный праздник День республики. В программе торжественных мероприятий: фестиваль технического творчества, конкурс пивоваров и военный парад, который впервые пройдет на улице Московской, а не на главной площади Цхинвала. Об этом сообщает ТАСС.

Южная Осетия © ИА REGNUM

Военный парад в столице республики с участием югоосетинских и российских военнослужащих, дислоцированных в Южной Осетии, пройдет не на Театральной площади, а на улице Московской, так как на площади ведутся строительные работы по устройству фонтана.

Также в праздничный день в Цхинвале состоится товарищеский матч сборных Южной Осетии и Луганской народной республики по футболу. Завершится празднование концертом сводного симфонического оркестра Северо-Кавказского Федерального округа, народными гуляниями и фейерверком.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на праздник в республику прибыли делегации из России, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик и Приднестровья. Среди гостей также глава ДНР, впервые прибывший в Южную Осетию с официальным визитом. Российская делегация прибыла во главе начальником управления президента по приграничному сотрудничеству Алексеем Филатовым.

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