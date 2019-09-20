Москва, , 11:50 — REGNUM Обстановка в Венесуэле остаётся вызывает опасения из-за непоследовательной политики Вашингтона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Обстановка вокруг этой страны остаётся тревожной во многом в связи с политикой Вашингтона, который безответственно раскручивает тему возможности силового вмешательства», — заявила Захарова.

В пример она привела заявление госдепартамента США от 17 сентября, в котором решение сугубо внутриполитических венесуэльских вопросов увязывается с необходимости применения пакта Рио.

«При этом американцы возлагают за срыв процесса в Осло на правительство Венесуэлы. Более лицемерного заявления придумать просто невозможно. Причём причина нынешней паузы в переговорах, очевидно, политика Вашингтона», — указала официальный представитель МИД РФ.

«После введения новых санкций 5 августа Мадуро заявил о готовности продолжать переговоры при условии, что радикальная оппозиция осудит незаконные меры Белого дома, чего до сих пор не произошло. Вместо этого Гуайдо заявил об исчерпании возможностей в данном формате», — напомнила Захарова.