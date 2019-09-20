Страсбург, Франция, , 11:48 — REGNUM 19 сентября Европейский парламент назвал имена номинантов на премию Сахарова «за свободу мысли». Среди них — три медийных персонажа из Бразилии: убитая правозащитница Мариэль Франку, эколог Клоделис душ Сантус и вождь индейского племени каяпо Раони Метуктире, передает канал TeleSur.

Как отметила депутат Европарламента Кати Пири (Венгрия), эти кандидаты «представляют борьбу за окружающую среду, права человека и права коренных народов в Бразилии». Все они находятся в оппозиции к действующему правительству и президенту Бразилии Жаиру Болсонару.

Член муниципального совета Рио-де-Жанейро Мариэль Франку была убита в марте 2018 года, в ее убийстве подозревают двоих офицеров, которых считают близкими к окружению Болсонару, ставшего президентом в 2019 году.