Москва, , 11:46 — REGNUM В Совфеде заявили о том, что разработка Пентагоном планов, позволяющих преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, известна и необходимые меры приняты, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

«Конечно, разработка Пентагоном подобных планов не стала для России откровением, и все необходимые меры для их пресечения уже в зародыше нами приняты», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор пояснил мысль, используя шахматную терминологию.

«В шахматах есть такое понятие: «избыточная защита». Это — защита с «запасом», когда число фигур, защищающих ключевой пункт позиции, вокруг которого может развернуться борьба, превышает число атакующих фигур. Сегодня, когда войска НАТО вплотную стоят у европейских границ России, вот такая защита с «запасом» всех наших форпостов, включая, разумеется, и Калининград, выступает в качестве жизненной необходимости», — сказал парламентарий.

Он благодарен командующему ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяну за то, что тот еще раз напомнил об этом.

«И все его оговорки, что речь идет об «очень своевременном» ответе на возможную «российскую агрессию» в Европе, гроша ломанного не стоят. США готовят именно превентивный удар. Зря старается американский генерал: Россию не запугать», — сказал Клинцевич.

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. Об этом заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян, сообщает Breaking Defense. По словам военного, Вашингтон готов «очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе.

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