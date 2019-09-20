Тбилиси, , 11:43 — REGNUM Генеральная прокуратура Грузии изучит обращение членов политической партии «Европейская Грузия», связанное с помилованием осужденных лиц, сообщает 20 сентября Interpressnews.

В надзорном ведомстве уточнили, что правовое реагирование последует после изучения фактов, связанных с помилованием. Ранее члены «Европейской Грузии» заявили, что в помилованиях президента прослеживается коррупционная составляющая.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября депутат от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Ирма Надирашвили заявила, что обратилась в генеральную прокуратуру с просьбой провести расследование помилований президента Саломе Зурабишвили.

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