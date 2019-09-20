Сеул, , 11:53 — REGNUM Ухудшение отношений между Южной Кореей и Японией негативно отразилось на компаниях обеих стран. Об этом сообщает Yonhap Newsсо ссылкой на свои источники.

По данным источников, в июле экспорт товаров из Японии в Южную Корею сократился на 6,9%, а в августе — на 8,2%.

Кроме того, в прошлом месяце поток туристов в Японию также сократился на 19,5% (на острова Кюсю и Цусима — на 40%).

Объем торговли в беспошлинных магазинах упал на 10%, а уровень бронирования отелей и курортов — на 80%.

Кроме того, японские предприятия также страдают и от бойкотирования продукции в Южной Корее. Экспорт пива Asahi сократился на 97%, автомобилей Nissan — на 87,4%, Honda — на 80,9%.

По прогнозам специалистов, в случае усугубления отношений между странами, план правительство относительно сотрудничества с Samsung Electronics и KT Corporation во время «Олимпийский игр» встанет под угрозу. А при сотрудничестве с китайскими компаниями, включая Huawei, данное решение может испортить отношения с США.