Москва, , 11:39 — REGNUM Российская делегация предложила альтернативный проект резолюции в Совет Безопасности ООН по ситуации в Идлибе, который был отклонён без обсуждения под давлением США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«В ходе работы над проектом российская делегация предложила конструктивные поправки, они были направлены на то, чтобы прекращение огня не касалось антитеррористических действий», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия и Китай представили альтернативный проект резолюции о прекращении огня, который мог вступить в силу с полуночи 20 сентября, но он поддержан не был.

«Однако эти поправки были проигнорированы, соавторы не захотели продолжать работу по поиску консенсуса в формулировках текста и, как мы понимаем, под нажимом Вашингтона форсировали постановку проекта на голосование», — указала официальный представитель МИД РФ.

«Мы также имеем информацию, что представители Соединённых Штатов Америки оказывали на членов Совета Безопасности давление, чтобы процесс согласования резолюции зашёл в тупик и не вошёл в конструктивное русло обсуждения», — добавила она.