Сухум, , 11:36 — REGNUM 19 сентября президент Абхазии Рауль Хаджимба прокомментировал сложившуюся после выборов общественно-политическую ситуацию в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Рауль Хаджимба Sputnik-abkhazia.ru

Рауль Хаджимба «Манипуляции итогами выборов продолжаются, и я не сомневаюсь, что большинство наших людей понимают, что так продолжаться не может. Выборы состоялись, победитель назван, и следует перестать манипулировать итогами выборов»

Президент также рассказал о своей встрече с оппозиционером Квицинией. Хаджимба указал, что инициаторами переговоров стали представители Квицинии. Глава государства предложил оппоненту пост вице-премьера, но тот отказался. «Удивляет то что, пойдя на эту встречу и разговаривая со мной, он потом уже в своем заявлении называет меня человеком, совершившим «госпереворот». Так почему он со мной разговаривает? Странная логика человека, называющего себя политиком», — отметил Хаджимба.

Напомним, второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты, согласно которым, победил действующий президент Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Оппозиция потребовала назначить повторные выборы, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. 11 сентября проигравший выборы Квициния подал иск в Верховный суд Абхазии о признании недействительным решение ЦИК Абхазии и результатах второго тура. В суде трижды проходили заседания по данному делу. Очередное разбирательство проходит 20 сентября.

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