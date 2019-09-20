Москва, , 11:52 — REGNUM Давление со стороны США испытывали члены Совета безопасности ООН в процессе голосования по сирийской провинции Идлиб. Об этом заявила 20 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, американская сторона оказывала давление на СБ ООН, чтобы голосование зашло в тупик. В результате все предложенные варианты резолюций были отклонены.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября на заседании Совбеза ООН делегации Бельгии, Кувейта и Германии под давлением США вынесли на голосование проект резолюции с запретом любых военных операций в Идлибской зоне эскалации в Сирии. Россия и Китай наложили вето на этот документ.

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