Москва, , 11:29 — REGNUM Проект резолюции в Совете Безопасности ООН по прекращению боевых действий в Идлибе угрожал лишить сирийскую армию права на ответные действия против террористов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За всем этим читалось намерение использовать гуманитарные аспекты в политических целях, просто затвердить разделительные линии в суверенной Сирии, а также оградить экстремистов от полного разгрома, обособив их на северо-западе Сирии», — заявила Захарова.

Проект закладывал основу для беспочвенных сирийских властей и российских военных в нарушении международного гуманитарного права и грозил дальнейшими мерами в случае прекращения огня.

«То есть фактически лишал возможности наносить ответные удары на участившиеся вылазки террористов, включая их обстрелы гражданских объектов и российской авиабазы в Хмеймиме», — указала она.

19 сентября в ходе заседания Совета Безопасности ООН делегации Бельгии, Кувейта и Германии под давлением США поставили на голосование проект резолюции, предусматривающий запрет на любые военные операции в Идлибской зоне эскалации в Сирии. Россия и Китай наложили вето на данный проект резолюции.