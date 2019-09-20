Челябинск, , 11:26 — REGNUM Депутат Калининского райсовета Челябинска Николай Ольховский не может посещать заседания совета в помещении районной администрации. Он является инвалидом-колясочником, а внутри здания нет ни лифтов, ни пандусов, пишет «Накануне.Ru».

Ольховский был избран 8 сентября. По данным Telegram-канала Mash, один из приёмов ему пришлось вести на первом этаже, куда попасть можно — на улице пандус имеется.

По данным местных СМИ, коллеги депутата по райсовету пошли ему навстречу. Для заседаний временно подобрано другое, более доступное место.

Отметим, Ольховский известен в Челябинске как борец за доступную среду. Ранее он раскритиковал власти за состояние общественного транспорта, записал видеообращение.

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