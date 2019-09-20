Копенгаген, , 11:26 — REGNUM Министр обороны Дании Трине Брамсен заключила принципиальное соглашение с представителями Гренландии по поводу использования датскими военно-воздушными силами аэропорта в Кангерлуссуаке.

Гренландия Nasa.gov

Согласно договору, датчане вновь смогут использовать объект в военных целях после 2023 года, когда будут готовы два других гражданских аэропорта. Военное ведомство Дании обусловило свой выбор Кангерлуссуака тем, что город малочислен (всего 500 человек), а погодные условия в данном районе благоприятны для полетов. «Наши задачи в Арктике будут становится все более ответственными, и нам необходим доступ к подобным объектам на острове», — заявила министр. После подписания договора две рабочие группы составят более подробный план переустройства аэропорта — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

В настоящее время разрабатываются также проекты по расширению двух гражданских аэропортов в Нууке и Илулиссате и постройке нового в Какортоке. В сентябре 2018 года США изъявили желание изучить возможность проинвестировать данные проекты.