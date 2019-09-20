Копенгаген, , 11:40 — REGNUM 19 сентября министр по делам иностранцев и интеграции Дании Маттиас Тесфайе объявил о том, что правительство откажется от инициативы предыдущего кабинета создать изолированный центр для беженцев-преступников на острове Линдхольм.

По данным министерства, государственные расходы на содержание преступников на отдельном острове в год будут составлять 150 тысяч долларов на человека. В настоящее же время государство тратит лишь 44 тысячи долларов в год на содержание криминальных элементов в обычных центрах. «Мы стремимся найти более экономное решение проблемы. Беженцам-преступникам нет места в Дании, они должны быть высланы домой. Я твердо намерен этого добиваться. Но мы также должны проводить разумную с точки зрения расходов политику», — заявил Маттиас Тесфайе — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Против размещения центра для преступников на острове Линдхольм активно выступали жители городка Кальвехэве, который находится в непосредственной близости к острову. Один из горожан — Томас Финке — организовал движение против строительства такого заведения на Линдхольме. Деятельность группы поддержало все населения города, а также несколько тысяч человек из других уголков страны. Свой протест жители объясняли тем, что преступники могут сбежать и добраться на пароме до единственного поблизости города — Кальвехэве.