Казань, , 11:16 — REGNUM Шестой созыв Госсовета Татарии, сформированный на выборах 8 сентября 2019 года, выбрал своего нового спикера. Им большинством голосов был избран бессменный спикер Фарид Мухаметшин, который занимает этот пост уже свыше 20 лет. Кандидатуру Хафиза Миргалимова, руководителя рескома КПРФ Татарии, поддержало на этот пост лишь небольшое число депутатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM с первой сессии регионального парламента.

Фариду Мухаметшину голоса отдали 88 депутатов, против были шестеро, двое воздержались. За его оппонента — Хафиза Миргалимова выступили 13 человек, а против 81.

Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил спикера с переизбранием.

«Состав парламента на 48% обновился, расширилось партийное представительство. Уверен, что, несмотря на различия во взглядах, вы будете служить во благо многонационального народа республики», — отметил Минниханов, обращаясь к депутатам.

Заместителями спикера избраны бывший сельхозминистр РТ Марат Ахметов и Юрий Камалтынов, что занимал пост зампредседателя и в пятом созыве.

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Напомним, явка на выборах, где определялись 100 депутатов, составила чуть более 70,1%. Больше всех мандатов получили единороссы — 90 мест (по партийным спискам за них было 72,43% избирателей). Ещё шесть мандатов за коммунистами. Вошли в состав Госсовета и два представителя «Партии Роста» и ЛДПР.