Киркук, Ирак, , 11:22 — REGNUM Министерство внутренних дел Ирака издало приказ об увольнении главы группы быстрого реагирования полиции провинции Киркук, об этом 20 сентября сообщает BasNews.

«Это еще одно нарушение прав курдов», — отметила в интервью изданию член совета провинции Джаван Хассан, добавив, что за последний год с административных должностей были уволены свыше 50 курдов.

Напомним, провинция Киркук является объектом спора между Иракским Курдистаном и центральным правительством страны. Эрбиль обвиняет Багдад в политике «арабизации» региона.

Отмечается, что ситуация в спорных районах остается напряженной — из-за противоречий между сторонами, борьба с остатками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно усложняется.

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