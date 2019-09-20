Вена, , 11:29 — REGNUM Депутаты Национального совета Австрии 20 сентября проголосовали за законопроект, который представляет право на упрощенную процедуру получения гражданства потомкам жертв нацизма. О новых изменениях в законодательстве сообщается на сайте парламента.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года. Ранее гражданство без бюрократических проволочек могли получить те, кто покинул страну, спасаясь от преследования нацистов до 9 мая 1945 года. Большинство депутатов проголосовали за то, чтобы это касалось и покинувших страну вплоть до 15 мая 1955 года, дня деоккупации Австрии силами антигитлеровской коалиции.

Кроме того, новый закон дает право на льготу потомкам жертв нацизма. Причем, к ним решено относить и приемных детей.

Стоит отметить, что за данный законопроект депутаты Национального совета голосовали в феврале 2019 года. Тогда он не набрал большинства голосов, так представители «Народной партии Курца» и «Партии свободы» проголосовали за то, чтобы отложить данные изменения в законодательстве Австрии.