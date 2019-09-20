Специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Южном Судане Дэвид Ширер призвал конфликтующие стороны в стране приложить усилия для поддержания мирного урегулирования на основе подписанного соглашения о формировании переходного Правительства.

Джуба, , 11:12 — REGNUM По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Ширер сообщил Совету Безопасности ООН, что недавняя встреча в столице Южного Судана городе Джубе между Президентом страны Сальвой Кииром и бывшим Вице-Президентом, главой оппозиции Риеком Мачаром стала знаменательным событием.

По словам Ширера, соглашение о формировании переходного Правительства является позитивным шагом, поскольку оно оказывает содействие процессу установления мира в регионе и укрепляет доверие населения Южного Судана.

Он подчеркнул, что поддержание процесса восстановления мира имеет важное значение. Как утверждается, успех разрешения данного вопроса зависит от доброй воли сторон конфликта, а также от оказания поддержки международным сообществом в формировании переходного Правительства в Южном Судане.