Москва, , 11:10 — REGNUM Законопроект о штрафах за нарушения при проведении ряда экзаменов для мигрантов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Устанавливается ответственность образовательных учреждений и их должностных лиц за нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (комплексный экзамен). Максимальный штраф составит на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Вводятся также штрафы за нарушения методики расчета стоимости услуги по проведению экзамена — на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Нарушения при выдаче документов о сдаче экзаменов, в том числе сертификатов предлагается карать штрафом на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.