Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Правительство Молдавии считает, что сейчас нет благоприятных условий для политического урегулирования молдавско-приднестровского конфликта. Об этом заявила в Вашингтоне на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом премьер-министр Молдавии Майя Санду, передает ИА REGNUM.

Санду добавила, что «неправильное решение этого вопроса могло бы нанести ущерб интересам Молдавии». Молдавский премьер добавила, что приоритетами правительства остаются «евроинтеграция», построение функционального государства и демонтаж коррумпированной системы.

Пенс в свою очередь заявил, что США поддержат демократические преобразования в Молдавии, а восстановление верховенства закона и борьба с коррупцией должны оставаться основными задачами правительства. Он также пообещал, что США проанализируют просьбу Молдавии о помощи в расследовании «кражи миллиарда» — схемы по выводу 1 млрд евро из банковской системы республики.

Отметим, что один из главных предполагаемых бенефициаров кражи — бежавший из Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк — предположительно находится в США.