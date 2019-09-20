Официальные представители Министерства иностранных дел Индии резко высказались по поводу решения Пакистана запретить самолету Нарендры Моди полет над территорией страны.

Напомним, что 18 сентября представители Пакистана отклонили просьбу Индии предоставить воздушное пространство для самолета Моди, который скоро осуществит свой визит в США. До этого мусульманская страна также отказала в разрешении самолету президента Индии Рама Натха Ковинда, который летел с визитом в Исландию.

«Мы четко изложили позицию. Мы надеемся, что Пакистан осознает глупость своих действий», — заявил представитель МИД Виджай Гокхале.

Нью-Дели, , 11:23 — REGNUM По информации индийского новостного агентства Джагран, официальные лица Пакистана утверждают, что данное решение было мотивировано конфликтом вокруг Кашмира, а также политикой Моди по отношению к жителям этого региона.

Представители Индии заявили, что пока не будут обращаться по поводу этой ситуации в какие-либо международные организации.