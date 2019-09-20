Нью-Дели, , 11:08 — REGNUM Правительство Индии приняло решение вложить в течение пяти лет 250 миллиардов рупий (3,5 миллиардов долларов) в развитие рыбного промысла, а также связанную с ним прибрежную инфраструктуру.

«Премьер-министр Нарендра Моди придал должное значение этому сектору, создав для него отдельное министерство. Рыболовный сектор сыграет решающую роль в удвоении доходов крестьян», — заявил журналистам министр по животноводству и рыболовству Гирирадж Сингх.

По информации индийского новостного агентства Джагран, в 2017−18 финансовом году производство рыбы в Индии достигло 12,6 миллионов тонн. Большая часть (8,9 миллионов тонн) добывается во внутренних водах страны.

Сообщается, что правительство намерено повысить экспортный потенциал данной отрасли.