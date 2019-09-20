Ереван, , 11:05 — REGNUM «Я не думаю, что последние отставки как-то поспособствуют формированию новой оппозиции. Этот процесс не так легок, как это может казаться на первый взгляд». Подобное мнение выразил «АрмИнфо» вице-председатель партии Армянский национальный конгресс (АНК) Арам Манукян.

Арам Манукян © Photolure

«В целом, я не склонен рассматривать ту же отставку директора СНБ Артура Ванецяна как что-то выходящее из ряда вон. В любом случае я оцениваю изменения положительно, думаю, что для этого у премьера Никола Пашиняна были основания. И не советую никому давать оценки ситуации, отталкиваясь от несуществующей информации. Также не советую Ванецяну идти в политику, тем более, в оппозицию», — подчеркнул он.

По словам Манукяна, претендовать на статус оппозиционера могут лишь люди, имеющие биографию, заслуги, идеи, вызывающие доверие народа. По его оценкам, всем известны, как вчерашняя деятельность, так и размеры имущества и роль, которую играл при бывших властях тот же внезапно активизировавшийся Микаел Минасян. Зампредседателя АНК убежден, что народ все эти сомнительные заслуги Роберта Кочаряна и Минасяна прекрасно помнит и никакие маски им тут уже не помогут.

Согласно Манукяну, не неся ответственности за политическую деятельность действующих властей, АНК является сторонником идей революции. А их интересы в некоторых местах совпадают. В частности, по части расследования событий 1 марта 2008 года. И если АНК вдруг увидит, что Пашинян слишком уж медлит в этом вопросе, то, по его словам, спокойно подвергнет его критике.

«Мы недовольны медлительностью власти. Чем больше ты медлишь с реформами, тем больше уменьшается возможность их реализации. Реформа возможная сегодня, станет затруднительна через год, через три года она станет невозможной. Тот же вопрос Конституционного суда можно было более легко решить еще 3−4 месяца назад. В результате правосудие сегодня борется с деньгами. Бывшая власть вышла против еще не успевшего окрепнуть правосудия», — подытожил Манукян.