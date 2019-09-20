Официальный представитель МИД Индии Виджай Гокхале заявил на брифинге, что страна отвечает критериям «Всеобщей системы преференций» в торговле США. В этой связи он также призвал американских партнеров восстановить торговые уступки для южноазиатской страны. Это заявление последовало после того, как 44 американских парламентария призвали Дональда Трампа восстановить схему беспошлинного ввоза для Индии.

Нью-Дели, , 11:13 — REGNUM «Всеобщая система преференций для развивающихся стран предоставляется странам на основе определенных критериев. Мы являемся развивающейся страной и отвечаем данным критериям», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По информации индийского новостного агентства Джагран, в июне 2019 года США исключили Индии из списка бенефициаров в рамках этой системы. Ранее Индия могла осуществлять беспошлинный ввоз некоторых товаров в США. В качестве причины отмены Вашингтон назвал неравные условия торговли между двумя странами.