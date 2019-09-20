Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил общественности, что Пакистан пытается создать нестабильность, а также подстрекает к насилию в Кашмире. Помимо этого, политик отметил, что руководство соседней страны использует недавнее решение Индии об отмене особого статуса штата в качестве «уловки» для своих граждан.

Нью-Дели, , 11:04 — REGNUM «Страна знает, что Пакистан использует наше решение как уловку, все усилия соседней страны предпринимаются для создания нестабильности и недоверия в регионе», — отметил премьер-министр.

По информации индийского новостного агентства Джагран, Моди снова выразил мнение, что решение об отмене статьи 370 конституции Индии, дающей региону особый статус, поспособствует удовлетворению чаяний жителей Кашмира.

Он также отметил, что жители Кашмира пострадали из-за неправильной политики предыдущих администраций. «Правящая партия Индии обещает приложить усилия для решения проблем Кашмира и Ладакха», — добавил он.