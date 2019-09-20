Анкара, , 12:44 — REGNUM Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Унал Чевикёз заявил: «Мы считаем, что самым важным решением, принятым на трёхстороннем саммите РФ, Турции и Ирана в Анкаре, является старт работ по созданию конституционного комитета Сирии».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Унал Чевикёз отметил: «Этот комитет будет состоять из 150 человек, треть из которых назначит Башар Асад, треть — оппозиция, и треть — специальный представитель ООН в Сирии и организации гражданского общества».

Политик добавил: «Какие бы споры не произошли вокруг этого списка из 150 имён, мы видим его определение важным событием. Следующим шагом представляется ускорение Женевского процесса. Потому что создание конституционного комитета было важным этапом для начала переговоров по конституции в Женеве и ее подготовки, этот этап реализован. С этих позиций мы видим это важной поворотной точкой саммита в Анкаре».