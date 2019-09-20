Анкара, , 10:53 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «Несмотря на нашу 40-летнюю борьбу с Рабочей партией Курдистана, в соответствии с ответом Стокгольмского института международных мирных исследований, она стала самой кровавой террористической группировкой в Европе в 2017 году, обогнав ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «В руках Рабочей партии Курдистана находится 80−90% наркоторговли в Европе. В 2009—2012 годах США сами объявили Мурата Карайылана, Джемиля Байыка и Дурана Калкана, а также 9 иных главарей наркоторговцами».

Министр добавил: «Несмотря на все это, страна, являющаяся нашим союзником гораздо дольше 40 лет, сегодня открыто снабжает Рабочую партию Курдистана оружием, реализуют совместные проекты, обучают ее боевиков и пытаются их «укротить».