Анкара, , 12:07 — REGNUM Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Фаик Озтрак заявил: «26 млн наших граждан не могут себе позволить регулярно употреблять в пищу мясо, 24 млн — с трудом сводят концы с концами, 11 млн — не могут как следует топить в своих домах зимой».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фаик Озтрак отметил: «Вот до чего довела нас правящая Партия справедливости и развития за 17 лет своего нахождения у власти. И эта ужасная статистика ещё и подправлена в ее интересах Советом статистики».

Политик добавил: «Как бы власть не пыталась спрятать реальные данные, наблюдаемая в Турции пропасть между бедными и богатыми все равно прекрасно видна».