Анкара, , 11:24 — REGNUM Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксой относительно новостей о выдаче Республикой Кипр лицензий международным компаниям на разработку шельфа заявил: «Несмотря на все наши предупреждения, Республика Кипр не понимает нашей решимости в данном вопросе».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хами Аксой отметил: «Выданная лицензия покрывает участок шельфа, признанный ООН как принадлежащий нашей стране. Мы не позволим никаким иностранным государствам, компаниям или судам без разрешения проводить на нашей территории геологоразведочные или буровые работы».

Пресс-секретарь добавил: «Мы повторно предупреждаем компании, интересующиеся регионом: вы не сможете вести на турецком континентальном шельфе никакие геологоразведочные работы».