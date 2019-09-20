Лефкоша, , 11:07 — REGNUM Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар заявил: «Я поделился со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом своими мыслями о том, что статус Турции как гаранта в рамках кипрского вопроса должен сохраняться в независимости от того, будет ли достигнуто соглашение, или нет».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эрсин Татар отметил: «Мы обменялись взглядами насчёт того, что мы можем развить нашу совместную работу в таких областях, как экономика, туризм и высшее образование, что обусловлено последними решениями наших правительств, как совместная деятельность на шельфе или открытие Вароши».

Премьер-министр добавил: «Мы не должны ввязываться в игру греков и стоящих за ними некоторых империалистических сил. Турки-киприоты осуществляют свою борьбу плечом к плечу с Турецкой Республикой. На любой стадии и в любом вопросе мы делаем шаг только после оценки его вместе с турецкими братьями».