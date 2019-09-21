Исламабад, , 10:12 — REGNUM 19 сентября управляющий Государственным банком Пакистана (Центробанк) Реза Бакир отчитался о деятельности Банка перед представителями Международного валютного фонда (МВФ).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Реза Бакир отметил, что в настоящее время Пакистан проводит экономические реформы, поэтому ему необходима адекватная работа центрального банка. По словам управляющего, первоочередные задачи Госбанка — это борьба с инфляцией и увеличение валютных резервов. Конечная цель Госбанка и правительства страны — построение устойчивой рыночной системы.

Пакистан переживает тяжелый экономический кризис, связанный с дефицитом платежного баланса. Ради спасения экономики Исламабад обратился с МВФ (Международный валютный фонд) для участия в кредитной программе. Общая сумма кредита МВФ на 3 года составит 6 миллиардов долларов.