Исламабад, , 10:49 — REGNUM 19 сентября президент Азад Кашмира (контролируемый Пакистаном Кашмир) Масуд Хан заявил, что Совет Безопасности ООН не выполняет свои обязательства по проблеме Кашмира.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Масуд Хан отметил, что Совбез ООН не может добиться применения своих резолюций об урегулировании ситуации в Кашмире, оказав давление на Индию. Международный орган, по словам политика, пассивен, из-за чего страдают сотни тысяч жителей в индийской части Кашмира. Ранее Совет Безопасности ООН впервые за последние 50 лет обсудил ситуацию в Кашмире.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.