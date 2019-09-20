Исламабад, , 11:12 — REGNUM 19 сентября председатель пакистанской исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Маулана Фазлур Рехман заявил, что правительство страны «разочаровало» народ Кашмира.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава исламистов выступил на митинге в Музаффаробаде (Азад Кашмир). Фазлур Рехман по традиции назвал премьер-министра Пакистана Имрана Хана «не настоящим» и отметил, что своим бездействием в вопросе Кашмира глава правительства разочаровал народ региона. По мнению оппозиционного лидера, вместо того чтобы защищать права кашмирцев, Имран Хан «ждал указаний от своих заграничных хозяев».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.