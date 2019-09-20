Киев, , 10:45 — REGNUM Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины с начала года запретил ввозить 1874 книги, изданные в России. Об этом сообщило 19 сентября агентство УНН, которое отправило соответствующий запрос ведомству.

В ответе комитета также говорится, что в 95 случаях отказ был вынесен в результате того, что экспертный совет счел книги несоответствующими критериям, которые регулируют на Украине распространение издательской продукции. Остальные 1779 отказов связаны с тем, что не было полного пакета документов, сопровождающих печатный товар или в них были указаны недостоверные сведения.

Стоит отметить, что в июле Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить в стране две книги, переведенные и изданные в России: «Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в «монополию» Алана Аксельрода и «Люди Севера» Джона Хейвуда. В первом случае украинская цензура увидела «пропагандистские лозунги государства-агрессора», в втором случае ее не устроило, как в книге упоминается Киевская Русь.