Мадрид, , 11:41 — REGNUM Ирен Монтеро, представительница испанской партии «Подемос», заявила, что предложения о сотрудничестве Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) во главе с Педро Санчесом, исполняющим обязанности главы правительства Испании, были ложью. Об этом сообщает испанское новостное издание 20 Minutos.

Монтеро считает, что переговоры «Подемос» и ИСРП потерпели неудачу еще в июле, когда лидеры партий Иглесиас и Санчес обнаружили существенные противоречия в политических взглядах. Представительница «Подемос» считает, что у ИСРП не было цели сотрудничать с ее партией, а поскольку Педро Санчес изначально не был настроен на заключение соглашений с «Подемос», все предложения ИСРП, по мнению Монтеро, являлись ложью.

Монтеро также добавила, что самое главное в демократии — мнение людей, и потому траекторию дальнейшей политики партии «Подемос» определит результат парламентских выборов, которые, вероятно, состоятся 10 ноября.