Киев, , 10:31 — REGNUM Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер утверждает, что в первые месяцы пребывания на посту президента Украины Владимир Зеленский приобрел «значительный политический капитал».

Зеленский

Об этом американский дипломат заявил сегодня, 20 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пайфер утверждает, что Зеленский располагает политическим капиталом как внутри Украины, так и «с друзьями Киева на Западе, включая МВФ».

Вместе с тем посол говорит, что проблемой Зеленского могут быть отношения с олигархом Игорем Коломойским.

«Он (Зеленский) должен вести себя осторожно с Коломойским… например, никаких «компромиссов» с «Приватбанком»… чтобы не растерять большую часть этого капитала», — отмечает Пайфер.

Также он зал Зеленскому совет, как вести себя на встрече с президентом США Дональдом Трампом — «будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант».

ИА REGNUM напоминает, что 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский и представители правительства провели переговоры с Коломойским в офисе президента Украины. Согласно официальной информации, стороны обсудили вопросы ведения бизнеса, также речь шла об энергетической сфере.

Между тем многие эксперты и политики связали эту встречу с судебным процессом, в рамках которого Коломойский пытается вернуть себе национализированный «Приватбанк» или получить от государства денежную компенсацию.

По информации украинских СМИ, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится 25 сентября.